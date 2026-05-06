"Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddiası! DMM'den verilerle yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyada ve bazı basın mecralarında yer alan "Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının Türkiye aleyhine olduğu" iddialarına yönelik resmi verilerle yalanlama geldi.

Yapılan incelemeler, iddiaların aksine anlaşmanın Türkiye için stratejik ve ekonomik kazanımlar içerdiğini ortaya koydu.

2,1 milyon haneye elektrik müjdesi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliği kapsamında Sivas ve Karaman’da toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Bu dev yatırımın yaklaşık 2,1 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Yatırım maliyeti Türkiye’ye yük olmayacak

Anlaşmanın detaylarına göre yaklaşık 2 milyar dolarlık proje maliyeti tamamen yatırımcı şirket ve uluslararası finans kuruluşları tarafından karşılanacak.

Türkiye Cumhuriyeti hazinesinden herhangi bir yatırım bedeli çıkmayacak.

Projelerde kullanılacak ekipman ve teknolojide en az yüzde 50 yerlilik oranı zorunluluğu bulunuyor.

Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanarak enerji maliyetleri korunacak.

Santrallerin kurulacağı arazilerin mülkiyeti tamamen Türkiye’ye ait kalmaya devam edecek.

Projelerde görev alacak yerli ve yabancı tüm personel, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna ve yürürlükteki mevzuatlara tabi olacak.

Yetkililer, enerji arz güvenliğini ve ülke ekonomisini güçlendirmeyi hedefleyen bu tür projelere yönelik kamuoyunu manipüle etme amacı taşıyan "kara propaganda" faaliyetlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.