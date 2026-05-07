Koparmanın cezası 699 bin TL! Spil Dağı’nda nadir güzellik

Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı’nda baharın en özel görüntülerinden biri kayalık zirvelerde ortaya çıktı.

Koparmanın cezası el yakıyor

Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olan 'Manisa lalesi'nin ardından şimdi de nadir görülen 'Karya ters lalesi' çiçek açtı. Koruma altında bulunan ve yalnızca belirli dönemlerde görülebilen endemik bitkiyi koparmanın cezasının 2026 yılı için 699 bin 245 TL olduğu öğrenildi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen, yılda bir kez açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen Manisa lalesi (Tulipa Orphanidea) sonrası, şimdi de Fritillaria cinsine ait 'Karya ters lalesi' doğaseverlerin ilgisini çekmeye başladı.

Dünya genelinde 160'tan fazla türü bulunan ters lalelerin 50'den fazla türü Türkiye'de yetişiyor. Bu türler Aydın'ın Kuşadası çevresindeki taşlık ve makilik alanlarda, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda ve Hakkari, Van, Şırnak ile Manisa'nın yüksek kesimlerinde doğal olarak görülebiliyor.

500 metre rakımdaki kayalıklar rastlandı

Manisa Spil Dağı Milli Parkı içerisinde bin metre rakımın üzerindeki kayalık alanlarda yetişen Karya ters lalesi, yalnızca bahar aylarında çiçek açıyor. Halk arasında "Ters lale" ve "Ağlayan gelin" olarak bilinen nadir tür, Spil Dağı'nın bin 517 metre yüksekliğindeki zirvesine yakın, yaklaşık bin 500 metre rakımdaki kayalıklarda görüntülendi.

Yetkililerden uyarı

Doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Karya ters lalesi için yetkililer uyarılarda bulundu. Koruma altında bulunan bitkinin 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında özel koruma statüsünde yer aldığı belirtilirken, çiçeği koparanlara kardelen ve lalelerde olduğu gibi 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulandığı ifade edildi.