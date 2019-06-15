Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

Türkiye ile Rumlar arasında, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yüzünden çıkan kriz sürerken, Yunanistan'ın kuzey sınırı ve Ege adalarına silah ve askeri sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

Papaz eşliğinde sevkiyat

Geceleri Ege adalarına sessiz sedasız silah ve asker sevkiyatı yapıldığı, Bir Papazın da askerleri kutsayıp gemiye gönderdiği bildirildi.

Yunan basınında yayınlana fotoğraf ve aktarılan haberlerde, Yunanistan'ın güneş battıktan sonra gece karanlığında sessiz sedasız Epir bölgesinden askeri güçlerini, Kuzey Atina bölgesi (Rafina) limanından Ege Adaları ve Kuzey bölgelerine kaydırdığı idda ediliyor.

https://www.pronews.gr'nin haberine göre; yayınlanan fotoğraflarda gemiye binmeden önce askerlerin sıraya geçerek bir papaz tarafından kutsandıktan sonra göreve gönderildiği belirtiliyor.

Yunanistan'ın Adalara asker ve silah gönderme kararını Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimden sonra hızlandırdığı bildirildi.

Pronews'in haberinde, Yunanistan'ın Ege adalarına asker gönderme işleminin özellikle geceleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Haber'de Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ü satın alması ve Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını başlatmasıyla, Yunan askeri kuvvetlerinin kuzey sınır bölgelerine ve 12 adaları güçlendirmek için askeri yığınak yaptığı ileri sürüldü.