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Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını bahane eden Yunanistan'ın kuzey sınırına ve Ege adalarına silah ve askeri sevkiyat yaptığı ortaya çıktı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

Türkiye ile Rumlar arasında, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yüzünden çıkan kriz sürerken, Yunanistan'ın kuzey sınırı ve Ege adalarına silah ve askeri sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı.

Papaz eşliğinde sevkiyat

Geceleri Ege adalarına sessiz sedasız silah ve asker sevkiyatı yapıldığı, Bir Papazın da askerleri kutsayıp gemiye gönderdiği bildirildi.

Yunan basınında yayınlana fotoğraf ve aktarılan haberlerde, Yunanistan'ın güneş battıktan sonra gece karanlığında sessiz sedasız Epir bölgesinden askeri güçlerini, Kuzey Atina bölgesi (Rafina) limanından Ege Adaları ve Kuzey bölgelerine kaydırdığı idda ediliyor.

https://www.pronews.gr'nin haberine göre; yayınlanan fotoğraflarda gemiye binmeden önce askerlerin sıraya geçerek bir papaz tarafından kutsandıktan sonra göreve gönderildiği belirtiliyor.

Yunanistan'ın Adalara asker ve silah gönderme kararını Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimden sonra hızlandırdığı bildirildi.

Pronews'in haberinde, Yunanistan'ın Ege adalarına asker gönderme işleminin özellikle geceleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Haber'de Türkiye'nin Rusya'dan S-400'ü satın alması ve Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarını başlatmasıyla, Yunan askeri kuvvetlerinin kuzey sınır bölgelerine ve 12 adaları güçlendirmek için askeri yığınak yaptığı ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
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YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 28 dk önce
    Bu bahane ile Yunanistan ve 12 adaları da ilhak edelim.
  • nene hatunnene hatun29 dk önce
    HÖT DESEN HEPSİ TIRIM TIRIM KAÇAR ÖDLEK KALLEŞ PALİKARYALAR.....
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 30 dk önce
    Yunanistan bizim dişimizin kovuğuna girmez önce On’ların ağa babası ile savaşalım onları hacamat edelim, yunanistan savaşmaya deymez,Ağa babaları hacamat olunca onların sesi kesilir zaten

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