Yunanistan piyon! Hedef: Adım adım Türkiye’yi işgal

Batı dünyasında, Türkiye’yi NATO’dan çıkarma, Türkiye’nin NATO’da yeri olmadığı, Türkiye’nin davranışlarının NATO dokusuyla bağdaşmadığı gibi söylemlerin artık iyice artığına dikkat çeken Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, hazırlanan senaryoyu Akit’e anlattı.

Yaycı Paşa, “Özellikle Batılı düşünce kuruluşları, gazete ve medya organlarında gündeme getirilen bu fikir artık en üst makamların açık açık ifade ettiği bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. ‘Türkiye NATO’dan çıkarılamaz, çünkü Türkiye’nin veto hakkı vardır, çıkarılmasını kendisi veto eder’ diyenler maalesef duruma gerçekçi yaklaşmamaktadır. Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını sağlayacak en güçlü senaryo Adalar Denizi üzerinde Yunanistan’ın karasularını 6 milin üzerine çıkarmasıyla gerçekleşecek. İlk etapta Yunan karasuyu hava sahasına yani 10 mile eşitlenecek, biz de askeri tedbir uygulayacağız. Böylece NATO üyesi bir devlet diğer bir NATO üyesi devlete saldırmış olacak. Bu sayede Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasının önü açılacak. Senaryoları tam olarak bu” dedi.

Gerçeklerle yüzleşmeliyiz! Planları Türkiye’ye müdahale

ABD’nin NATO’nun doğu cephesini, Türkiye’den alarak, Yunanistan’ın doğusuna kaydırdığına dikkati çeken Yaycı Paşa, şöyle devam etti: “ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne uyguladığı 35 yıllık silah ambargosunu kaldırması ve bunu da Rumların kutladığı bağımsızlık yıldönümüne etmesi, ABD ile Yunanistan arasında imzalanan savunma anlaşmasında da ‘Türkiye’nin tehdit olduğu’ ve olası bir çatışma durumunda ABD’nin Yunanistan’a askeri destek verecek olması da planın parçası. Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasıyla birlikte hayata geçirilecek hain plan ise şöyle devam edecek: Güney Kıbrıs ve İsrail’i NATO’ya alacaklar ve Türkiye’yi Kıbrıs’ta bir NATO üyesini işgal eden devlet statüsüne sokacaklar. NATO’nun 5. maddesi yani üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğraması halinde diğerlerinin yardım etmesi devreye sokularak Türkiye’ye müdahale etmenin yolu açılacak. Böylece Türkiye’ye yönelik işgal planları çalıştırılacak. Aynı zamanda Türkiye’nin PKK-YPG’ye karşı operasyonlarını da müttefike yapılmış olarak gösterecek ve Türkiye’yi cezalandırma harekatları gerçekleştirilecek. Maalesef bazılarının dediği gibi ‘Türkiye NATO’nun vazgeçilmezidir’ durumu söz konusu değildir. Gerçeklerle yüzleşmek lazım; Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasından bu yana Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması için uğraşılmaktadır. Plan budur.”