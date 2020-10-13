Yunanistan paniğe kapıldı: 56 kilometre...

Oruç Reis'in yeniden Akdeniz'e açılmasıyla Yunanistan hemen Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Yunan basını 'Gözle görülür rahatlama bitti' başlıkları attı.

Oruç Reis için 22 Ekim tarihine kadar ilan edilen yeni NAVTEX mesajıyla gözlerin çevrildiği Yunanistan ve Avrupa'dan ilk açıklamalar peş peşe geldi.

Masadan kalkılacağı sinyalini veren Yunanistan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, "Oruç Reis gemisi bölgede var oldukça Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapamayız" dedi.

Skai Radyosu'na konuşan Petsas, Ankara'dan gelen Ege Denizi'ndeki adaların silahsızlandırılması talebinin ise tartışılamayacağını savundu ve sözü Meis Adası'na getirdi:

"Bu ada 1947'de Yunanistan ile İtalya arasında yapılan Paris Antlaşması ile Yunanistan'a geçti. Türkiye bu anlaşmada taraf olmadığı için söz hakkı olamaz. Yunanistan casus belli'lerle tehdit edildikçe hiçbir Yunan hükümeti adaların silasızlandırılmasını tartışmaya açamaz."

Alman bakan bölgede

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i arayarak Türkiye'yi şikayet etti, 15-16 Ekim'deki AB Zirvesi'nde konunun görüşülmesini istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB Konseyi Başkanı Michel'le telefonda görüştü, Ankara'nın önerdiği Doğu Akdeniz konferansının yapılabilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini söyledi.

Bugün Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ı ziyaret edecek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, 'provokasyon'la suçladığı Türkiye'den Meis çevresinde doğalgaz arama faaliyetlerini durdurmasını istedi.

Yunan basını, Atina ve Rum tarafıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Heiko Maas'ın yarın yapacağı Ankara ziyaretini iptal ettiğini yazdı. Almanya Dışişleri Bakanı, Yunan mevkidaşıyla akşam saatlerinde görüşecek.

Yaz mevsiminde gerilimin doruk noktasına çıktığı Doğu Akdeniz'deki tansiyonun Eylül ayı başında düşmesiyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacağı açıklanmıştı.

Yunan basını panikte

Yunan basını beklendiği gibi Türkiye'nin Oruç Reis hamlesini manşetlerinden veriyor. To Vima gazetesi, gelinen noktayı "Gözle görülür rahatlama' bitti" başlığıyla sayfasına taşıdı.

Kathimerini gazetesi ise, Yunan haber ajansı ANA'ya dayandırdığı haberinde Oruç Reis gemisinin Meis çevresine gelerek Yunanistan deniz yetki alanına girdiğini ileri sürdü.

Haberde, Oruç Reis'in Meis'in yaklaşık 35 deniz mili güneyinde bulunduğu bilgisine yer verildi. Bu mesafe, yaklaşık 56 kilometre uzaklığa eşit.

Kathimerini'de yer alan bir analizde ise, Türkiye'nin Oruç Reis adımının gökyüzünden bir yıldırım gibi düşmediğini, öncesinde Ege Denizi'nde başka NAVTEX'ler ilan edildiğini yazdı.