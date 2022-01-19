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Gündem Yunanistan ölüme terk etti Türkiye el uzattı!
Gündem

Yunanistan ölüme terk etti Türkiye el uzattı!

Balıkesir açıklarında Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 00:16:00 -
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye el uzattı!

Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

 

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