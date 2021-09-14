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Dünya Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Dünya

Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!

Muğla'da Yunanistan tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 19 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:32:00 -
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 2 olayda Yunan askerlerinin Türk karasularına ittiği 19 göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu belirtilen yere sevk edildi. Yunan askerleri tarafından Türk karasularına itildiği anlaşılan fiber tekne içerisindeki 7 düzensiz göçmen bota alınarak kurtarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen daha olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

2 olayda kurtarılan 19 göçmen, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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