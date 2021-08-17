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Gündem Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!
Gündem

Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme ter edilen 12 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 18:05:00 -
Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!

Bugün saat 06.20 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 12 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 12 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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