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Dünya Yunanistan öldürür, Türkiye yaşatır
Dünya

Yunanistan öldürür, Türkiye yaşatır

Yunan askerleri, içinde çocukların da bulunduğu mülteci botlarını batırmaya çalıştı. "İnsanlık bitti" dedirten noktada mültecilerin yardımına Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 19:10:00 - 2020-11-18 19:14:26

Türkiye'nin meşru faaliyetlerde bulunduğu Doğu Akdeniz'de yaptığı provokasyonlarla bölgede gerilimi tırmandıran Yunanistan kalleş bir girişimde bulundu.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler, içinde çocukların da bulunduğu mülteci botları batırmaya çalıştı.

Mehmetçik yardıma yetişti

Yunan askerinin bu gayriinsani faaliyetlerini, kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının da bulunduğu alanda gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişti.

Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnedikleri uyarısında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar, mültecilere yardım eli uzattı.

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