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Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin başbakanı Kiriakos Miçotakis’in emriyle toplanan yetkili isimler konuyu NATO’ya götürmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:31:00 - 2020-08-10 18:32:29
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Mısır ile hukuksuz bir şekilde anlaşma yapan Yunanistan’da hükümet yetkilileri, Türkiye’nin Navteks ilanı sonrası bölgeye hareket eden sismik araştırma gemileri sonrası bir araya geldi.

Yunanistan’da yapılan toplantıya Genel Kurmay Başkanı Floros’un da katıldığı görüldü. Toplantıdan çıkan karar ise, NATO’nun yetkili isimlerinden Jens Stoltenberg’i aramak oldu.

Yunan başbakan Oruç Reis’in hareket etmesinin ardından ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından Yunanistan’da ordudaki izinlerin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Emekli tümamiralden uyarı

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise Yunanistan'ın küstah hamlelerine karşın Lübya ile bir anlaşma yapılması gerektiğini söylemişti.

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