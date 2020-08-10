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Dünya

Yunanistan NATO'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi

Türkiye'ye karşı NATO'dan yardım isteyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis isteklerini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:01:00 -
Yunanistan NATO'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan edip, Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO'ya koştu.

Türkiye'nin bölgede sismik araştırma yapmasını istemeyen Yunanistan Türkiye'nin araştırmalara son vermesini istiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i telefonla arayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Stoltenberg ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözülmesini istediğini söyledi.

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Yorumlar

Kamil

Savaş istiyoruz artık yeter bunların baskılarına dayanacak gücümüz kalmadı
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