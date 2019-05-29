Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:27
ANTALYA (AA) - Türkiye ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi.
Hollanda'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan kafilesini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi.
Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından karşılanan konuk takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti.
Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
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