Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi



ANTALYA (AA) - Türkiye ile yarın özel maçta karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, Antalya'ya geldi. Hollanda'da hazırlıklarını tamamlayan Yunanistan kafilesini taşıyan uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından karşılanan konuk takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacakları otele gitti. Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.