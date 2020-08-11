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Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

Türkiye her dediğini yaparken Yunanistan ise izlemeye devam ediyor. Türkiye'nin Navtex hamlesinin ardından Yunan basınından Yunanistan hükümetini "Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz" şeklinde ifadelerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 20:41:00 -
Yunanistan medyası isyanda: Türkiye yapıyor, biz sadece izliyoruz

Doğu Akdeniz'de Mısır ile birlikte Türkiye'nin haklarını hiçe sayan sözde bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalayan Yunanistan, Oruç Reis'in Navtex ilan edilen yerde çalışmalarına başlamasının ardından kendi kendini yiyerek sessizce izlemeye devam ediyor. 

Türkiye'nin kararlı adımları küstah Yunan'ı yerine oturttu. Her hamle karşısında çılgına dönen Yunanistan, Türk donanmasının Akdeniz'deki atış eğitimlerini yutkunarak takip etmeye başladı. 

NATO ve AB'den yardım istedi

Oruç Reis'in çalışmalarını izleyen Yunanistan Başbabakanı Miçotakis'in ilk işi NATO ve Avrupa Birliği'nden yardım istemek oldu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Milli Güvenlik Hükümet Konseyi'ni acil toplantıya çağırmasının ardından Türkiye'yi Avrupa Birliği ve NATO'ya şikayet etti. Sonrasında ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır ile telefon görüşmelerinde bulundu.

Yunan medyası isyanda: Türkiye'yi sadece izliyoruz

Duruma isyan eden Yunanistan medyası ise, Oruç Reis’in araştırma için kabloları döşemeye başladığını ancak Yunanistan’ın silahlı bir cevap vermediğini yazdı. Yunan medyası, Yunanistan'ın bu durumu sessizce sadece izlediğini ifade etti.

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