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Yaşam Yunanistan lastik botla ölüme terk etti Türkiye kurtardı!
Yaşam

Yunanistan lastik botla ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Marmaris ve Datça'da, Yunanistan'ın lastik botla Türk kara sularına ittiği 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 21:42:00 -
Yunanistan lastik botla ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde toplam 26 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye kurtarma botu gönderildi.

Datça ve Marmaris'te 26 göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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