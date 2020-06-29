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Aktüel

Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:47:36 -
Yunanistan komşu ülkelere sınırlarını açma kararı aldı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını açma kararı aldı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, normalleşme adımları kapsamında Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea (Makaz), Kastanies (Pazarkule) ve Kipi (İpsala) sınır kapılarının 1 Temmuz’dan itibaren giriş ve çıkışlara açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Peças, yine 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm hava alanlarının yolcu taşıma amaçlı yurt dışı uçuşlara açılacağını ve yurt dışından gelen tüm yolcu gemilerinin de Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verileceğini belirtti.

Yunanistan, Kastanies hudut kapısını Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemek için 28 Şubat’ta kapatmıştı. Kipi hudut kapısı ise martta koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu.

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