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Dünya Yunanistan karıştı! Halk resmen sokağa indi
Dünya

Yunanistan karıştı! Halk resmen sokağa indi

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurulması nedeniyle birçok noktada protesto gösterisi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 09:35:00 -
Yunanistan karıştı! Halk resmen sokağa indi

Yunanistan'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan 16 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurulması nedeniyle birçok noktada protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemciler, Atina'da Vatandaşı Koruma Bakanlığı binası önünde, Sintagma Meydanı'nda ve Eksarhia semtinde bir araya gelirken, Selanik'te de eylemler yapıldı. Eylemciler, polise molotofkokteyli ve taş fırlatırken, polis biber gazıyla karşılık verdi.

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