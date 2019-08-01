Yunanistan karıştı! Gözaltılar var

Yunanistan'da 15 yaşındaki Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılması başta Atina olmak üzere ülke çapında protestolara neden oldu.

Yunanistan’da yüzlerce kişi, Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epameinondas Korkoneas’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Atina’da Aleksis’in öldürüldüğü Exarchia Meydanı’nda toplanan protestocuların bazıları polisle de çatıştı.

Herhangi bir yaralanma vakası kaydedilmediği belirtilirken, şimdilik iki kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bir grup ise Aleksis’in öldürüldüğü noktada toplandı.

İnfial oluşturmuştu

Aleksis Grigoropoulos, Yunanistan'da 2008'de Exarchia Meydanı’nda eylemci gruba doğru ateş eden Epameinondas Korkoneas’ın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden yaralanmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti. Aleksis’in ölümü Yunanistan’da infial oluşturmuştu. Başta Atina olmak üzere tüm ülkede anarşistler ve hükümet karşıtları polise karşı ayaklanmış, çatışmalar yaklaşık iki hafta sürmüştü.