0553 313 94 23

Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye iade ediliyorlar

Yunanistan'dan, iltica talepleri reddedilen göçmenlerin Türkiye'ye iadelerini hızlandırmayı planlıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye iade ediliyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis liderliğinde, "göçmen" sorununa ilişkin Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) toplandı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ülkedeki göçmen sorununa ilişkin 7 karar alındığı bildirildi. Bu kararlardan birisinin ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında, Türkiye'ye iadelerini hızlandırmak olduğu belirtildi. Bu amaca yönelik ise iltica talebi reddedilen göçmenlerin, kararı temyize götürmesini sağlayan yasal düzenlemeyi değiştirmek olduğu ifade edildi. Böylece, göçmenlere temyiz yolunu kapatarak uzun süren iltica işlemlerini kısaltmak ve Türkiye'ye iade sürecini hızlandırmak hedefleniyor.
Kamplarda kalan refakatçisiz çocuklar
 
Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ve NATO ile iş birliğini artırarak Ege Denizi'nde düzensiz göçmen geçişlerini engellemek ve iltica talepleri reddedildiği halde ülkede bulunan göçmenlerin tespiti için polis kontrollerini sıklaştırmak toplantıdan çıkan diğer kararlar olarak açıklandı.
 
Ayrıca, Ege Adaları'ndaki mülteci kamplarında aşırı kalabalığı azaltmak için göçmenlerin ana karaya taşınacağı ifade edilen açıklamada, bu kamplarda kalan refakatçisiz çocukların bir bölümünün aile birleştirme programı yoluyla Avrupa'ya bir bölümünün ise elverişli yerlere taşınması planlanıyor.
 
Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor
 
Mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan yaklaşık 25 bin kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.
 
Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında ise 3 bin kişilik kapasitenin yaklaşık 4 katı kadar göçmen, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
 
UNICEF, söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatçisiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.
 
Yunan basınındaki haberlerde, perşembe gecesi 540'ı aşkın göçmenin, 13 botla Midilli Adası'na geçtiği, bu sayının mutabakattan bu yana "bir günde yaşanan en yüksek geçiş" olduğu kaydedilmişti.
 
AB'den taahhütleri yerine getirmesi bekleniyor
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.
 
Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.
 
Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:37
  1. Türkiye
  2. yunanistan
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı
    1. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme..
    2. Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    3. Kamu Başdenetçisi Malkoç Bulgaristan'da
    4. Sivasspor, Gaziantep maçı..
    5. Hindistan'da patlama: 12 kişi öldü, 58..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. Yunanistan karar verdi! Türkiye'ye..
    8. 9. Transanatolia Rally Raid yarışı..
    9. Safranbolu’da Bisiklet Festivali’ne..
    10. Balıkesir'de "av sezonu"na dualarla..
    11. Afrin'de Türkiye'ye teşekkür
    12. Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları,..
    13. Belçika'da pole pozisyonu Charles..
    14. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4..
    15. Tekirdağ’da hafriyat kamyonu devrildi:..
    16. İspanya, Tunus'u farklı yendi
    17. Porto hocasından Aboubakar yanıtı!
    18. Yemen'in güneyinde iç savaş..
    19. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    20. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep maçına..
    21. Sultanbeyli'de cinayet
    22. ’Vasiyet’ ilk kez Safranbolu’da açık..
    23. İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikata..
    24. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
    25. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    26. Rüzgar, EDS direğini devirdi
    27. Mardin’de uyuşturucu ve kaçakçılık..
    28. WAKO Gençler Avrupa Kick Boks..
    29. Kadın cinayetlerine tepki
    30. Gündemi sarsacak iddia: Davutoğlu ve..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı