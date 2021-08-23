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Dünya Yunanistan itti, Türkiye kurtardı
Dünya

Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:26:00 -
Yunanistan itti, Türkiye kurtardı

İzmir-Foça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Foça açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Yorumlar

Dayi

Yunanlılar ülkelerini koruyorlar. Bizimkiler ülkeyi uçuruma itiyor, ülkenin batmasini sağlıyorlar.
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