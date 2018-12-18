Yunanistan imam arıyor!

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı, başkent Atina'da inşası devam eden caminin imamını belirlemek üzere ilan verdi.

Bakanlık tarafından verilen ilanda, Atina'nın ilk ibadete açık camisi için aranan imamın kriterleri sıralandı.

Adayların Rumca bilmesi, Yunan vatandaşı, askerliğini yapmış ve en az 3 yıl Atina'da ikamet etmiş olması, adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

35 yaş şartı konulan ilanda, adayların mükemmel derecede Kur'an-ı Kerim, ilahiyat ve Arapça bilgisine sahip olması istendi.

Ayrıca adayların, iyi derecede İngilizce, Fransızca veya Almanca bilmesinin de tercih sebebi olduğu ifade edildi.

Cami açılışı defalarca ertelendi

İbadete açık cami bulunmayan Atina'da açılışı defalarca ertelenen ibadethanenin 2019'da açılacağı belirtildi.

AA muhabirinin hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, caminin bina ve abdesthane inşaatı tamamlanırken çevre düzenlemesine ilişkin farklı kurumların yetki alanlarının çakışmasından bürokratik gecikmeler yaşandı.