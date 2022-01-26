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Dünya Yunanistan ile Mısır arasında iş birliği anlaşması
Dünya

Yunanistan ile Mısır arasında iş birliği anlaşması

Mısır ile Yunanistan arasında deniz iş birliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:53:00 -
Yunanistan ile Mısır arasında iş birliği anlaşması

Süveyş Kanalı Ekonomi Bölgesi Genel Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurum Başkanı Yahya Zeki ile Yunanistan Deniz İşleri ve Ada Politikası Bakanı Ioannis Plakiotakis'in katılımıyla çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Mısır'daki doğu ve batı Port Said limanları ile Yunanistan'ın Selanik limanı arasında bir işbirliği protokolü imzalandığı belirtilen açıklamada, yapılan mutabakat zaptının, Asya ve Avrupa arasındaki ticareti güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

İmzalanan protokolün, iki taraf arasında iş birliği, bilgi ve mesleki deneyim alışverişi için en önemli yapı taşlarından biri olduğu kaydedilen açıklamada, protokolün; yolcu hatlarının ve turistik turların başlatılması, genel ticaret ve kuru yük hareketinin artırılması ve taraflar arasında yeşil bir hat kurulmasını öngördüğü aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yahya Zeki, bu iş birliğinin, ticareti ve lojistik hizmetleri geliştirmek için iki tarafın ortak çıkarları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Selanik Liman Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Athanasios Eleftherios Liagos da, iki taraf arasında iş birliği anlaşması imzalanmasının, ticari büyümeyi ve gelişmeyi kolaylaştıran deneyim alışverişi yoluyla bölgesel tedarik zincirini yeni bir döneme götürdüğünü kaydetti.

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