  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Et sevmeyenlerin imdadına yetişiyor! Aman dikkat: Uykuları kaçırıyor, baştan aşağıya değişiyor! Protein kaynağı.... Bir ilçeyi uyku tutmadı! Kızlar ortalığı birbirine kattı! Talas Belediye Başkanı Yalçın'ın 229 parçalık oyuncak bebek koleksiyonu sergide tanıtıldı 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı! “Türkiye artık dünyada söz sahibi” Ersin Tatar taşı gediğine koydu Mantar 100 TL, kestane sadece 300 lira: Kapış kapış satılıyor! Duyan akın etti Kış lastiği denetiminde göz açtırılmıyor! Kurala uymayan ticari araç sürücülerine 6 bin lira ceza kesildi! Avrupa’daki beyin göçü tersine döndü: Türk mühendisler savunma devleri için vatana dönüyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

Almanya'da bir otelde Outlook hatası nedeniyle fazla klor dökülen havuza giren 15 kişi zehirlendi.

#1
Foto - 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

Eğlence parkı, yaptığı açıklamada arızanın olayın nedeni olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Parkın açıklamasına göre arıza, Kuzey Ren-Vestfalya'da Outlook e-posta programını da etkiledi.

#2
Foto - 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

MICROSOFT ARIZASI KLOR UYARILARINI NASIL ETKİLEDİ?

#3
Foto - 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

Aktarılan bilgilere göre, otel havuzunda otomatik klor dozaj sistemi bulunuyor. Sistem, sudaki klor düzeyi normal aralığın dışına çıktığında yalnızca e-postayla uyarı gönderiyor. Fakat Microsoft hizmetlerinde yaşanan arıza nedeniyle bu uyarılar eğlence parkına ulaşmadı.

#4
Foto - 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez: Almanya'daki havuz olayının nedeni ortaya çıktı!

Havuza girdikten sonra konuklar solunum yollarında tahriş ve mide bulantısından şikâyet etti. Dört kişi hastaneye götürüldü. Olayın ardından havuz geçici olarak kullanıma kapatıldı. Daha sonra suyu değiştirilen havuz tekrar kullanıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizce ilerliyor, kalp ve böbrekleri vuruyor!
Yerel

Sessizce ilerliyor, kalp ve böbrekleri vuruyor!

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Erzurum Şehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Klini..
2023 yılını işaret etti: Destici’den emeklileri heyecanlandıran çağrı
Gündem

2023 yılını işaret etti: Destici’den emeklileri heyecanlandıran çağrı

BBP lideri Mustafa Destici, emekli maaşlarıyla çalışan maaşları arasındaki makasın açılmasına dikkat çekti. 2023'te 1,5 kat olan farkın bugü..
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi...
Feke adeta renk denizine döndü
Yaşam

Feke adeta renk denizine döndü

Yüzde 80’i ormanlarla kaplı Feke’de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı, turuncu ve kızıl tonlar aldı.
Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı
Gündem

Ali Koç’tan moderatöre "Türkiye" uyarısı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, Türkiye'yi "Turkey" diye ifade eden moderatörü düzeltti. Ülkeni..
Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu
Gündem

Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu

Ordu'nun Gölköy ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 3 kişi, yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23