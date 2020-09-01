Yunanistan ile çıbanbaşı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni hamle!

Doğu Akdeniz'de haklarını savunan Türkiye'yi tehdit eden Avrupa ülkeleri Yunanistan'ı maşa gibi kullanmaya ve piyon gibi öne sürmeye devam ediyor.

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan ve Fransa'dan yeni hamle geldiği öğrenildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Fransa ile Yunanistan'ın iş birliği anlaşması yapacağı duyuruldu.

10 Eylül'de imzalanacağı belirtilen anlaşmayla Yunanistan Fransa'dan 12 Rafale savaş uçağı alacağı kaydedildi.

Gerilimi tırmandıran Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte provokasyon gerçekleştirerek Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmıştı.

Türkiye'ye arabuluculuk tiyatrosu yapan ancak yutturamayan Almanya Başbakanı Merkel ise tüm AB üyesi ülkelerin Yunanistan'a destek vermekle yükümlü olduğunu açıklamıştı.