  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan ile çıbanbaşı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni hamle!
Dünya

Yunanistan ile çıbanbaşı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni hamle!

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan silahlanmaya hız verdi. Yunan basını, Yunanistan ile çıbanbaşı Fransa arasında savunma iş birliği anlaşmasının imzalanacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 00:05:00 -
Yunanistan ile çıbanbaşı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni hamle!

Doğu Akdeniz'de haklarını savunan Türkiye'yi tehdit eden Avrupa ülkeleri Yunanistan'ı maşa gibi kullanmaya ve piyon gibi öne sürmeye devam ediyor.

Yunan basınında yer alan habere göre, Yunanistan ve Fransa'dan yeni hamle geldiği öğrenildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, Fransa ile Yunanistan'ın iş birliği anlaşması yapacağı duyuruldu.

10 Eylül'de imzalanacağı belirtilen anlaşmayla Yunanistan Fransa'dan 12 Rafale savaş uçağı alacağı kaydedildi.

Gerilimi tırmandıran Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte provokasyon gerçekleştirerek Doğu Akdeniz'de tatbikat yapmıştı.

Türkiye'ye arabuluculuk tiyatrosu yapan ancak yutturamayan Almanya Başbakanı Merkel ise tüm AB üyesi ülkelerin Yunanistan'a destek vermekle yükümlü olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı
Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı

Dünya

Yunanistan'dan itiraf: Türkiye kazandı

Küstah Macron'dan
Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!

Dünya

Küstah Macron'dan "Türkler güçten anlar" tehdidi!

Doğu Akdeniz itirafı: Savaş çıkarsa Türkiye...
Doğu Akdeniz itirafı: Savaş çıkarsa Türkiye...

Dünya

Doğu Akdeniz itirafı: Savaş çıkarsa Türkiye...

Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz
Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz

Dünya

Blöf yapan AB'den küstah çağrı: Türkiye'ye şans vermek istiyoruz

İşte Yunanistan'ın içler acısı hali: Miçotakis'ten dikkat çeken görüntü!
İşte Yunanistan'ın içler acısı hali: Miçotakis'ten dikkat çeken görüntü!

Dünya

İşte Yunanistan'ın içler acısı hali: Miçotakis'ten dikkat çeken görüntü!

Türkiye'den
Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Dünya

Türkiye'den "Savaş sebebi" açıklamasına Yunanistan'dan küstah cevap

Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...
Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...

Siyaset

Perinçek'ten dikkat çeken 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Rusya iyi ki...

Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap
Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap

Gündem

Doğu Akdeniz için çağrıda bulunan Papa'ya Cumhurbaşkanlığı'ndan cevap

AB'nin tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı
AB'nin tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Gündem

AB'nin tehditleri vız geldi! Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı