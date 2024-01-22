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Dünya Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması
Dünya

Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması

Yeniakit Publisher
2024-01-22 18:35:00 -
Yunanistan ile ABD arasında Kızıldeniz teması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ve Blinken'ın yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki durum, Kızıldeniz'deki gelişmeler ile denizlerdeki seyrüsefer serbestliğinin bölgede karşı karşıya kaldığı tehlikeler ele alındı.

İkili ilişkiler görüşüldü

Görüşmede, şubatta Washington'da düzenlenmesi planlanan ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı öncesinde ikili ilişkiler irdelendi.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis ise bugün gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Miçotakis'in, H1N1 virüsü nedeniyle hasta olduğunu ve bu nedenle yakın zamanda ABD için planlanan ziyaretinin de gerçekleşmesinin zor olduğunu aktardı.

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