Yunanistan içeride sıkıştı! Çipras isimleri talep etti

Yunanistan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, ülkede skandal uyandıran yasadışı dinleme iddiaları hakkında, Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu’nu (ADAE) ziyaret ederek, hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etti.

Yunanistan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak (SYRİZA) lideri Aleksis Çipras, Yunan Ulusal İstihbarat Teşkilatı EYP’nin Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddialar sonrasında Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu’nu (ADAE) ziyaret etti. ADAE’den son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep eden Çipras ardından yaptığı açıklamada, "ADAE Başkanı ile görüşmemiz sonrasında, hukuka uygun olarak, son 3 yılda hakkında dinleme kararı verilen siyasiler, gazeteciler, hukukçular ve silahlı kuvvetler mensuplarının listesini istedik. Ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurumları ile oyun olmayacağını, ulusal güvenlikle oynayamayacağını göstereceğiz" dedi.