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Gündem Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!
Gündem

Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 15:46:15 - 2024-04-13 15:46:14
Yunanistan göçmenleri yine ölüme terk etti! Sahil güvenlik ekipleri kurtardı!

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ne bırakılan düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024’te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası’nın doğusu ve Bulamaç Adası’nın güneydoğusu ile Bodrum’un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verdi.

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