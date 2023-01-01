Yunanistan FETÖ'cüleri yine yalnız bırakmadı! Türk Başkan'a soruşturma açtılar

Seçim ile işbaşına gelen Önder Mümin, Yunan makamları tarafından suçlu bulunursa görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. FETÖ üyeleri, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçtı. Örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu ve firari FETÖ'cü Enes Kanter, "Yunanistan, FETÖ'cülerin 2. vatanı oldu" dedi.

Türkiye'ye iade edilmeyen FETÖ'cülerin sınırı rahatlıkla geçebildiği ve daha sonra Almanya ve Fransa gibi ülkelere geçiş yaptığı Yunanistan, adeta FETÖ'cülerin "iltica merkezi" haline gelmiş durumda. Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri ise, azınlık statülerine rağmen Yunan devletinin baskısına uğramaya devam ediyor. Bu sene Osmanlı döneminden kalma Türk mezarlarının yıkılması ve Türk adlarının tabelalardan silinme çabasından sonra, Yunan makamları bu defa bir Türk belediye başkanını hedef aldı.

15 Temmuz 2016'daki başarısız FETÖ darbe girişiminden sonra FETÖ iltisaklı belediye çalışanlarını kovan Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin hakkında Yunanistan İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Eğer Önder Mümin suçlu bulunursa, görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Associated Press bu gelişmeyi, "Türk çoğunluklu Yassıköy'ün Belediye Başkanı soruşturma altında" ifadeleriyle servis etti.

Batı Trakya ve Doğu Makedonya bölgelerinde bulunan ve Rodop Dağları eteklerine inşa edilmiş Yassıköy şehri, asırlardır Batı Trakya Türklerinin çoğunlukta olduğu bir yer. 15 bin nüfuslu şehrin neredeyse tamamı Türk ve anadili Türkçe.

ÖNDER MÜMİN KİMDİR

Batı Trakya Türklerinin kurduğu “Rodop Rüzgarı” adlı internet sitesinde, Önder Mümin’in biyografisi kendi ifadeleriyle şu şekilde yer alıyor:

“1985 yılında Rodop iline bağlı Gümülcine’ de doğmuş olup, aslen Rodop ili Yassıköy Belediyesine bağlı Yalanca köyündenim. Yalanca ilkokulu, Yassıköy Ortaokul ve Lisesi ve akabinde Selanik Aristo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. 2010 yılından bu yana aktif yerel siyasetin içerisinde bulunuyorum. Yassıköy belediyesinde Belediye Meclis üyesi olarak görev yaptım. Kutlu saydığım Yassıköy Belediye Meclis Başkanlığına seçilmek nasip oldu.

2014 yerel seçimlerinde Rodop ili genelinde 5578 oy alarak 1. sıradan eyalet meclis üyesi seçildim. Burada belirtmek isterim ki bu oylardan 2400 civarı Yassıköy Belediyesi seçmeninden geldi. Sizin aracılığınız ile 2010 ve 2014 yerel seçimlerinde şahsımdan desteğini esirgemeyen, bugün Belediye başkan adayı olmama vesile, beni onurlandıran tüm soydaşlarıma bir kez daha teşekkürü borç biliyor, minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Eyalet Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Bugüne dek Doğu Makedonya – Trakya Bağımsız Eyalet Meclis üyesi olarak hizmet vermekteyim. Kısacası yerel yönetimlerin hem belediye, hem eyalet tüm kademelerinden geçmiş bir kardeşiniz olarak Yassıköy Belediye Başkanlığına talibim. 8 yıllık yerel yönetimler tecrübemizi genç yaşımızın verdiği dinamizm ile pekiştiriyoruz. Bankacı Mehtap İsmail ile evli olup, bir kız çocuk babasıyım.”