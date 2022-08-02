Yunanistan Fahrettin Altun'un peşinde! 'Yunan versiyonunu bulmalıyız'

YENİ AKİT/ANKARA

Yunan Kathimerini gazetesinde “Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz” başlıklı bir yazı yayınlandı.

Yazıyı kaleme alan Trakya Demokritos Üniversitesi öğretim üyesi Sotiris Serbos, Fahrettin Altun’un 24 Temmuz’da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun’un Yunan mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

"Görevi, Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek"

Jeopolitik boyut ve güç olarak büyüyen ve bölgesel etkinliği artan Türkiye’de, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğu belirtilen yazıda, Fahrettin Altun’un başkanlığını yaptığı bu kurumun görevinin, Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek olduğu vurgulandı.

"Yunanistan da bunu yapmalı"

Yunanistan’ın da bu alandaki zaafını tedavi etmek için bu işe girişmesi gerektiği belirtilen yazıda, “Altun’un da vurguladığı üzere, Türkiye artık eski Türkiye olmadığı için, geçmişe kıyasla daha orantısız bir şekilde ilerliyor. Türkiye’nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz.” denildi.