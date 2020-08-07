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Aktüel

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Kocyas'tan, Mısır'la yapılan anlaşmaya eleştiri:

"Bu anlaşmada ne yazık ki Yunanistan sadece taviz verdi, Mısır ise hiçbir noktada geri adım atmadı" - "Aradaki çizgi belirlenirken Mısır'a yüzde 55, Yunanistan'a yüzde 45 pay düştü. Bu da bir bakıma, Türkiye'nin talebine yakın bir yaklaşım"

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:57:36 -
Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı Kocyas'tan, Mısır'la yapılan anlaşmaya eleştiri:

ATİNA (AA) - Yunanistan'da ana muhalefette bulunan Syriza Partisi'nin iktidarı döneminde Dışişleri Bakanı olan Nikos Kocyas, mevcut hükümetin Mısır ile imzaladığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla, "Mısır'ın tüm taleplerinin kabul edildiğini, Yunanistan'ın ise sadece taviz verdiğini" belirtti.

Kocyas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mısır ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını eleştirdi.

Mısır'ın, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını "orta sınır" prensibi üzerinden yaptığını ancak Yunanistan ile yaptığı anlaşmada sahil uzunluğunu dikkate aldığını vurgulayan Kocyas, ''Bu nedenle aradaki çizgi belirlenirken Mısır'a yüzde 55, Yunanistan'a yüzde 45 pay düştü. Bu da bir bakıma, Türkiye'nin talebine yakın bir yaklaşım." değerlendirmesini yaptı.

- "Yunanistan, müzakere gücünü zayıflattı"

Yunanistan'ın, İtalya örneğinde olduğu gibi, bu anlaşmada da taviz verdiğine işaret eden Kocyas, Yunanistan'ın bu hamlesiyle "gelecekte Arnavutluk ve Türkiye ile müzakere yapma gücünü zayıflattığının" altını çizdi.

Kocyas, "Bu anlaşmada ne yazık ki sadece Yunanistan taviz verdi, Mısır ise hiçbir noktada geri adım atmadı." ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştı.

- "Türkiye için yok hükmünde"

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savunarak, bunun "her iki ülkeyi de tam olarak tatmin eden meşru bir anlaşma" olduğunu iddia etmişti.

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