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Aktüel Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias karantinaya girdi
Aktüel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias karantinaya girdi

Dendias'ın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile yapacağı görüşme iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:54:55 -
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias karantinaya girdi

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, görüştüğü bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu karantinaya girdiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Dendias'ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yapması planlanan görüşmesini iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Dendias'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya girdiği kaydedildi.

Şükri, Atina'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin heyetinde yer alıyor.

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