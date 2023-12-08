  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar! Dev rezerve çökmek için göz göre göre harekete geçtiler

İddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Fatih Portakal'dan CHP'ye rest: O olursa oy yok!

Çin'in petrol talebi o tarihte tepe yapacak! Herkes satın alma eğilimleri ve gelişmeleri ne olacak izliyor! Duyanlar şaşırdı

Arka Sokaklar oyuncusu herkesi şaşırttı! O partiden belediye başkanı adayı oldu

Türkiye'nin önde gelen şirketi ASELSAN az önce resmen duyurdu! Şirket bu yıl ilk kez, bu proje ile çocuklara "uzay hayali" aşılayacak

İspanya, Arda Güler ile ilgili son dakika gelişmesini konuşuyor! Taraftarlar ne yapacağını şaşırdı

BAE bu kez resmen çıldırdı! 2 bin ton satın almak için Türkiye'nin kapısını çaldılar

30 yıllık köklü şirket iflasını duyurdu! Hemen hemen her eve girmişlerdi...

Helal olsun Reis! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Bakan Şimşek'ten Yunanistan mesajı
Gündem Yunanistan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımız önünde saygıyla eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı
Gündem

Yunanistan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımız önünde saygıyla eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 08:19:00 -

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan odaya girerken eğilmesi Yunanistan'da tepkiye neden oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis Yunanlıları kızdıran bir hareket yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu’nun odasına girerken bakanlar cumhurbaşkanımız önünde eğilerek saygı gösterisi yaptı. Georgios Gerapetritis’in cumhurbaşkanımız karşısında yerlere kadar eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı.

İşte o anlar:

6 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
6 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor

Gündem

6 yıl sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas
Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas

Gündem

Erdoğan "bardağın dolu tarafından" konuştu! Yunanistan'da sıcak temas

İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı
İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı

Dünya

İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan arasında imzalar atıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23