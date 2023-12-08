Yunanistan Dışişleri Bakanı Cumhurbaşkanımız önünde saygıyla eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan odaya girerken eğilmesi Yunanistan'da tepkiye neden oldu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis Yunanlıları kızdıran bir hareket yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu’nun odasına girerken bakanlar cumhurbaşkanımız önünde eğilerek saygı gösterisi yaptı. Georgios Gerapetritis’in cumhurbaşkanımız karşısında yerlere kadar eğilmesi Yunanistan’ı karıştırdı.
İşte o anlar: