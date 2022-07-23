Yunanistan yanıyor! Yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yunan basınındaki haberlere göre, yangın Vrisa bölgesine doğru yayılmaya başladı.

Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri de destek veriyor. İhtiyaç halinde yerleşim alanlarının denizden tahliyesi için Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Birimleri de hazır hale getirildi. Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi sağlık merkezinde tedavi altına alındı.

Meriç bölgesindeki yangın da sürüyor

Öte yandan Yunanistan'ın Meriç Bölgesindeki Sofulu beldesinde perşembe günü çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Çevre ve Enerji Bakanlığı Orman Genel Müdürü Vangelis Gudufas yaptığı açıklamada, Lira Barajı yakınlarında başlayıp Dadia Ormanı Milli Parkı'na ulaşan yangın için "çok zor ve farklı bir durum" yorumunda bulundu.

Dadia Ormanı Milli Parkı'nın ekolojik açıdan önemine değinen Gudufas, bölgenin coğrafi nitelikleri ve sık orman yapısı nedeniyle yangınla mücadelenin zorlaştığını aktardı.