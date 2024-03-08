Yunanistan caydı! Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı

Yunan Adaları’nda tatil için kolaylık sağlayan kapıda vize uygulamasının 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Yunan Adaları’nda tatil yapmak isteyen yerli turistin merakla beklediği kapıda vize, henüz uygulanmaya başlamadı. Yunanistan Konsolosluğu ile acenteler arasındaki birçok engel aşılmadı. Turizmcilerden alınan bilgiye göre uygulama için hâlâ ne fiyat belli ne tarih ne de koşullar. Şu anda çözüm için konsoloslukla diplomasi yürüten acenteler muhatap bulamıyor.

Belirsizlikler giderilemedi

Gazete Duvar'dan Ceren Deniz'in haberine göre bu konuda belirsizlik sürerken, İzmir’de Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu ile Yunanistan Konsolosluğu ile arasında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, kapıda vize uygulamasının başlaması için, acentelerin yetkilendirilip onlar aracılığı ile başvuruların başlatılması istendi.

TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, turizm sektöründen temsilcilerle birlikte Yunanistan Konsolosluğu yetkilileriyle yaptığı görüşmede belirsizliklerin ortadan kaldırılıp, giriş çıkışların başlamasını talep etti. Başlangıç için tahmini tarih olarak nisan ayı belirlendi. Adalarda kapıda vize uygulaması 12 aya yayılacak.

Konsolosluk: 60 euro vize ücreti doğru değil

İnternette dolaşan, 1 Mart’tan itibaren 60 Euro vize ücretiyle giriş gibi detayların doğru olmadığını aktaran Yunanistan Konsolosluğu, bu detayların ve uygulamanın başlangıç tarihinin henüz netleşmediğini belirtti.

Konsolosluk tarafından prosedürler için tek yetkili acente olarak Kosmos Travel görevlendirildi. Konsolosluk adına vize aracısı olacak Kosmos başvuruları alırken, henüz alt acenteler belirlenmedi. Tek yetkili acente uygulamasının Türkiye’deki acenteler tarafından Yunan Adaları’na gidecek tatilciye uygulanan yüksek fiyat politikasından kaynaklandığını söyleyen Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, “Acenteler kapıda vize programını 200 - 250 Euro civarında fiyatlandırınca şikayetler başlamış. Konsolosluk da tüm tatilcilerin başvurularını münferit olarak almaya karar vermiş. Yani vize başvurusu sırasında konsolosluktan içeri acenteci değil tatilci girecek. Başvuru yapan herkes dosyasını alıp konsolosluğa bizzat kendi girecek. İlk olarak İzmir’deki Yunanistan Konsolosluğu tarafından uygulanan kararın İstanbul ve Ankara’da da emsal olup uygulanması bekleniyor" dedi.

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SAYD Başkanı Gem, kapıda vizenin yürürlüğe girmesi halinde denizin her iki yakasında da memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Gem, “Yunan Adaları’nda tatil isteyen bir turist, bir bölge seçecek ve vizede belirlenen gün kadar kalabilecek. Türkiye’den adalara giden turist, fazla para harcayan bir grup olduğu için Yunan esnaf bu konuda talepkar. Kapıda vizenin uygulanmasını istiyor. Türkiye cephesinde de tatilciler kararın uygulanmasını istiyor. Çünkü balığın, mezenin en iyisini Türkiye’de olduğundan çok daha ucuza yiyebiliyor. Bizim tatil bölgelerimizde bir meyhaneden 6-7 bin liradan aşağı hesap ödemeden kalkılamıyorken, Yunan Adaları’nda 120-130 euro civarında hesap ödeniyor. Bu yüzden yerli turist Yunan Adaları’nı tercih ediyor. Yunanistan Konsolosluğu ile sorunlar ve vize engelleri aşılırsa yerli tatilcimizin Yunan Adaları’nda da kısmen dolaşım serbestliği olacak” ifadelerini kullandı.