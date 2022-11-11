Yunanistan Bozdoğan'ı konuşuyor
Komşu Yunanistan'da gündem Türkiye'nin dün başarılı bir şekilde test ettiği Bozdoğan füzesi oldu.
Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken Yunanistan'dan beklenen adım geldi.
Mora ve Girit'in güneybatısındaki ExxonMobile'ın doğal gaz araştırmasa dün resmen start veren Yunanistan Türkiye'nin Bozdoğan testi ile alarma geçti.
Protothema söz konusu testi 'Mora ve Girit'teki sismik araştırmalara cevap' olarak nitelendirdi.
Daha önce Türkiye'ye yönelik provokatif haberlere imza atan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;
'Türkiye Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından resmen başlatılan sismografik araştırmalara yeni bir kışkırtıcı videoyla yanıt verdi.'
Haberde Bozdağan'ın teknik özelliklerine de yer verildi. Söz konusu füzenin F-16'ların yanı sıra Hürjet ve TF-X'e de entegre edilebileceğinin altı çizildi.
Skai ise Bozdoğan'ın bu yıl içinde TSK'nın envanterine gireceğini yazdı.