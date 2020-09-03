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Gündem Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Avrupalı dostlarının Türkiye’nin geri adım atmaması halinde yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:12:00 - 2020-09-03 15:20:15
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de toplanan yedi düvel yüz yıl önce olduğu gibi Türkiye’ye geri adım attırmak için kırk takla atıyor. Avrupa’nın desteğiyle iyice şımaran Yunanistan provokatif adımlarına her gün bir yenisini eklerken tehdit açıklamaları da peş peşe geliyor.

Avrupa Akdeniz’deki gerilim nedeniyle Türkiye’yi suçlarken bir yandan da yaptırım tehdidinde bulunuyor. Sırtını Fransa, Almanya ve İtalya’ya dayayan Yunanistan ise bu destekten güç alarak Ege adalarını silahlandırmaya devam ediyor.

Akdeniz’in yer altı zenginliklerine konmak isteyen Avrupalı devletlerin şımarttığı Yunanistan’dan boyunu aşan yeni bir açıklama geldi.

Yunan sözcüden küstah sözler

Verdiği brifingde Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’yi tehdit etme cüretinde bulundu.

Türkiye’nin gerilimi arttırdığını ve peş peşe ilan ettiği NAVTEX’lerle tansiyonu yükselttiğini iddia eden  Petsas, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygulamayı tartıştığı yaptırımlara değindi.

Küstah Petsas "Avrupalı ortaklarımız bir yaptırım listesi hazırladılar ve Ankara'yı gerilimi azaltmaya çağırıyorlar, aksi takdirde yaptırımları etkinleştirecekler" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye yaptırımı 24-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan toplantıda görüşecek. Olası bir yaptırımın uygulanabilmesi için üye ülkelerin en az 27’sinin onayı gerekiyor.

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Yorumlar

süleyman şah

hikaye anlatıyor...
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