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Dünya

Yunanistan basını: Türkiye artık küçük bir ülke değil, taktik değiştirmeliyiz

Doğu Akdeniz’de gücünü yükselten Türkiye karşısında Yunanistan’ın çaresizliği her geçen gün artıyor. Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:27:00 - 2020-06-16 13:31:04
Yunanistan basını: Türkiye artık küçük bir ülke değil, taktik değiştirmeliyiz

Yunan basını, Türkiye'nin artık küçük bir ülke olmadığı ve Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiğini yazdı.

Yunan sitesi İn.gr'de yer alan yazıda, Yunanistan'ın Türkiye karşısında taktik değiştirmesi gerektiği ifade edildi.

"Türkiye artık küçük bir ülke değil"

Andreas Andrianopoulos imzalı yazıda "Gerçek şu ki, Türkler Doğu Akdeniz'de gücünü kademeli olarak yoğunlaştırıyor. Türkiye, artık küçük bir ülke değil ve giderek de büyüyor" açıklamasında bulunuldu.

"Yunanistan, taktik değiştirmeli"

Yunanistan'ın taktik değiştirmesi gerektiği belirtilen yazıda, "Yunan tarafı ilk önce, kendisinde bazı yönlerden biraz bulanık görünen bazı sorunları açıklığa kavuşturmalı. Türkiye ile ilgili belirtilmemiş noktalar varsa onları masaya koyalım ve tartışalım" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Star.com.tr

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