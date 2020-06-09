Yunanistan Balkan ülkesi için harekete geçiyor! Küstah Türkiye yorumu

İyon Denizi'ndeki deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşma imzalayan İtalya ile Yunanistan, böylece bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kuruyor. Yunan bakan, Doğu Akdeniz'deki gerilimin muhatabı Türkiye'nin Serrac ile anlaşmasına atıfla "Deniz yetki sınırları ancak geçerli anlaşmalarla belirlenir" dedi.

Doğu Akdeniz'de enerji sondaj çalışmaları nedeniyle gerginlik tırmanırken, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi'nde Avrupa Birliği (AB) üyesi iki ülke Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili bir anlaşma imzaladı.

Sırada Arnavutluk var

Yunanistan ile İtalya'nın imza attığı anlaşma, iki ülkenin İyonya Denizi'ndeki deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyerek aralarında MEB kurmasını sağlıyor. Böylece İyonya Denizi'ndeki balıkçılık haklarıyla ilgili uzun zamandır süregiden sorunları da çözüme kavuşturuyor. Bunun Arnavutluk'la benzer bir anlaşmanın imzalanmasının önünü açacağı kaydediliyor.

İtalya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Luigi Di Maio ve Nikos Dendias'ın Atina'da imzaladığı anlaşmanın, 1977'de varılan kıta sahanlığı anlaşmasını genişlettiği belirtilirken, ilk etapta tüm ayrıntıları açıklanmadı.

'Ankara-Serrac anlaşması geçersiz'

Yunan bakan Dendias 'tarihi' diye nitelediği anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

* Yunan adalarının bölgedeki deniz yetki alanlarına erişim hakkı teyit edildi.

* Balıkçılık haklarıyla ilgili meseleler çözüldü.

* Yunanistan tüm komşularıyla MEB kurmak istiyor.

* Bu konuda BM’nin deniz hukuku ile ilgili sözleşmesi tümüyle temel oluşturuyor. Deniz yetki sınırları ancak geçerli anlaşmalarla belirlenir. Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es-Serrac ile imzaladığı yasal dayanağı olmayan ve tek yanlı koordinatlar sunan anlaşmalar ise geçersizdir.