  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
7 bin yıl önce dağların zirvesinde tek tek balık taşıyıp çiftlik kurmuşlar! Her dalışta avuç avuç altınla dönüyorlar! Denizin dibindeki 350 yıllık hazine tükenmiyor! Rüzgara meydan okuyan pazarcı metrelerce havalandı! Uçan pazarcı kamerada! Suudi Arabistan'a ait iki gemi vuruldu Guterres'ten dünyayı tedirgin eden açıklama Gözleri yaşartan tıp başarısı! Anne karnındaki bebeğe mucize operasyon! Suudi Arabistan'da Türkiye'nin yüreğini yakan acı! Hatay'a getirildiler Antalya'da sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği çalıştayı düzenlendi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, açıklamasında ''Gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, suskunluğunu bozdu.

#2
Foto - Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

''GERÇEKLER ÇARPTIRILIYOR'' - Masumiyet vurgusu yapan Güneş, "Gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez. Galatasaray'ın hedef alınması beni derinden üzdü, hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. " dedi.

#3
Foto - Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Maruf Güneş'in açıklaması şu şekilde: "17.07.2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkımda gözaltı kararı verilmiş, ifadem alınmış ve 20.07.2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmış bulunmaktayım.Öncelikle kamuoyunun bilmesini isterim ki; gözaltı sürecim boyunca sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda şahsım hakkında ortaya atılan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.Buna rağmen, gerçekler çarpıtılarak şahsım hakkında kamuoyunda bambaşka bir algı oluşturulmaya çalışılması kabul edilemez. İsmimin böyle bir soruşturmada anılması ve bunun üzerinden mensubu olmaktan büyük onur duyduğum Galatasaray Spor Kulübü'nün hedef alınması beni derinden üzmüştür.

#4
Foto - Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Hayatım boyunca ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum.Türk adaletine olan güvenim tamdır. Soruşturmanın sonunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan haksız algının tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum.Diğer yandan, dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum.Bu süreçte yanımda duran, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur
Kadın - Aile

Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur

Günümüzde saç dökülmesi nedeniyle özgüven eksikliği yaşayan kişiler, pahalı saç ürünlerine ve tedavilerine çok miktarda para harcayabiliyor...
Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın
Gündem

Ecdat mirası kutlu mabedimizin tarihi dokusuna yakışmıyor! Sultanahmet'i LGBT tonlarından kurtarın

Tarihin en kapsamlı restorasyon çalışması başarıyla tamamlanan Sultanahmet Camii’nde kullanılan gece aydınlatmalarının, Allah’ın lanetlediği..
Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı
Gündem

Yolsuzluk çarkı çöktü! CHP'li bir isim daha tutuklandı

Silivri Belediyesi'ndeki dev rüşvet, zimmet ve kara para aklama ağına yönelik yürütülen soruşturmada CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tu..
Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece
Gündem

Ötme sırası Ahbap Üner’de: Nasıl soyulduğumuzu anlat şimdi Ece

Özgürlük kılıfı altında kadınları vücutlarını teşhir etmeye teşvik eden CHP yandaşı Ece Üner, bağışları fuhşa ve kumara harcadığı ifade edil..
Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı
Gündem

Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in Ahbap ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasında sunucu Özge Ece Bayramoğlu, kamuoyunda bilinen adıyla Ec..
Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor
Gündem

Bir vekil daha tarafını belli etti! CHP bölünüyor saflar netleşiyor

CHP’de mahkeme kararlarının ardından genel başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kalan ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel’in hesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23