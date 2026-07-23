Bahis ve şike operasyonda gözaltına alınmıştı! Maruf Güneş'ten flaş açıklama

Hayatım boyunca ailemin, çalışma arkadaşlarımın ve camiamın başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım. Bugün de aynı vicdani rahatlıkla bunu ifade ediyorum.Türk adaletine olan güvenim tamdır. Soruşturmanın sonunda tüm gerçeklerin ortaya çıkacağına ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan haksız algının tamamen ortadan kalkacağına inanıyorum.Diğer yandan, dosyada yer almayan hususları varmış gibi göstererek, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan iddialarla şahsımı, ailemi ve Galatasaray Spor Kulübü'nü hedef alan kişiler hakkında tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum.Bu süreçte yanımda duran, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray camiasına en içten şükranlarımı sunuyorum.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."