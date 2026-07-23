  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’dan Batı’ya açık tehdit! Saldırıya izin veren her üs meşru hedefimizdir! Ankara ile Şam arasında tarihi adım! Büyük anlaşma resmen imzalandı! CHP Sivas il başkanlığını harabeye çeviren Özelcilere tepki: Bu nasıl bir kin bu nasıl nefret! Bakan Çiftçi: Resmi kurumlara güvenin! Ahbap-çavuş rezaleti devlete güveni tazeledi Haydut ABD ne umdu ne buldu! İranlı muhabirden Trump'ı çıldırtacak görüntü Memur-Sen ailesinin acı günü… Başkan Ali Yalçın’ın babası hakka yürüdü Sözde fenomene erişim engeli! Tesettür istismarcısına dijital tokat CHP’den istifa eden Tugay, Kurum’u ziyaret etti! İzmir’in eksiklikleri için destek istedi Rusya'da Türkiye planları değişti! Putin'in hayalleri yıkıldı Dev proje ‘yapay zeka’ için de üs olacak! Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak
Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan genç bilim insanlarına çağrı… Aklında güzel bir fikir, "Sağlığa değer katar" dediğin bir projen mi var?
Sağlık

Bakan Memişoğlu’ndan genç bilim insanlarına çağrı… Aklında güzel bir fikir, "Sağlığa değer katar" dediğin bir projen mi var?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Memişoğlu’ndan genç bilim insanlarına çağrı… Aklında güzel bir fikir, "Sağlığa değer katar" dediğin bir projen mi var?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (İBG) ziyaret ederek Türk sağlık sisteminde yeni bir dönemin başladığını müjdeledi. İBG'de araştırmacılarla bir araya gelen Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta hizmet odaklı yapıdan üretim odaklı bir modele geçtiğini ilan etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye'nin en önemli biyoteknoloji üslerinden biri olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (İBG) ziyaret etti. İBG'deki araştırmacılarla bir araya gelen Memişoğlu, Türk sağlık sisteminde tarihi bir dönüşümünün sinyalini verdi.

"HİZMET SUNUMUNDAKİ BAŞARIYI ÜRETİMLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir altyapıya ve yetkin insan kaynağına sahip olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, sistemin mevcut yapısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye, sağlıkta bugüne kadar üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa 'Üreten Sağlık' dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz. Bu merkezleri sadece bilim yapmak için değil; dünyada yeni bir şey söylemek, yeni bir şey üretebilmek için bilginin işlendiği odak noktaları olarak görüyoruz."

"EKONOMİK KAYGI DUYMAYACAKSINIZ"

Araştırmacıların pazarlama, finans veya ticari süreçlerle vakit kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bilim insanı çalışırken ekonomik kaygı duymayacak. Sizin işiniz laboratuvarda üretmek. O ekosistemi kurmak, gerekirse sanayiciyi ve yatırımcıyı bulup ürettiğinizi sanayiye aktarmak bizim görevimiz." dedi.

 

PROJESİ OLANA ÇAĞRI: "ÜRETEN SAĞLIK PORTALI" YAYINDA

Araştırmacılar ile sanayici ve fon sağlayıcıları tek çatı altında toplamak amacıyla Üreten Sağlık Portalı'nın (uretensaglik.gov.tr) erişime açıldığını duyuran Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara ve araştırmacılara şu çağrıyı yaptı:

"Aklında güzel bir fikir, 'Sağlığa değer katar' dediğin bir projen mi var? Üreten ve yenilikçi Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda senin de imzan olsun istiyoruz. 'Benim de bir fikrim var!' diyen herkesi platformumuza bekliyoruz."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan MR ve tomografi açıklaması

Doktoru da içiyor, öğrencisi de! Bakan Memişoğlu’ndan sigara için milli mücadele çağrısı
Doktoru da içiyor, öğrencisi de! Bakan Memişoğlu’ndan sigara için milli mücadele çağrısı

Sağlık

Doktoru da içiyor, öğrencisi de! Bakan Memişoğlu’ndan sigara için milli mücadele çağrısı

Bakan Memişoğlu'ndan çağrı: Hareket yaşını öğrenmeyen kalmasın!
Bakan Memişoğlu'ndan çağrı: Hareket yaşını öğrenmeyen kalmasın!

Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan çağrı: Hareket yaşını öğrenmeyen kalmasın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23