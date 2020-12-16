  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yunanistan Avusturya’yı karıştırdı
Dünya

Yunanistan Avusturya’yı karıştırdı

Yunanistan’ın Midilli adasındaki Moria kampında bulunan sığınmacıların Avrupa’ya getirilmesi meselesi Avusturya’yı adeta ikiye böldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:05:00 -
Yunanistan Avusturya’yı karıştırdı

Avusturya’da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Yunanistan’ın Midilli adasındaki Moria kampında bulunan sığınmacıların Avrupa’ya getirilmesine karşı çıkarken küçük ortak Yeşiller Partisi ise yardıma muhtaç sığınmacı ailelerin Avrupa Birliği’ne (AB) alınmasından yana olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Adalet Bakanı Alma Zadic, düzenlenen ortak basın toplantısında ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sıklıkla gündeme taşınan Yunanistan’daki sığınmacıların Avrupa’ya getirilmesi hususunda değerlendirmelerde bulundu.

ÖVP'li Nehammer, Avusturya’nın Moria'daki sığınmacılara yönelik yardımlarını hatırlatarak bu insanlara bulundukları kamplarda yardım edilmesinden yana olduklarını söyledi.

Sığınmacıların Avusturya’ya getirilmesine karşı olduklarını kaydeden Nehammer, Yunanistan’la iş birliği içinde olduklarını ancak bu ülkeye yanlış bir mesaj verilmesini de doğru bulmadığını ifade etti.

"Yeşiller sığınmacıların Avrupa'ya alınmasından yana"

Yeşiller Partisinden Adalet Bakanı Alma Zadic de Moria sığınmacı kampında yaşananların büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak burada çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanlara yardım edilmesinin insani bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Zadic, Midilli adasındaki sığınmacıların Avrupa’ya getirilmesine ilişkin de "Biz Yeşiller olarak, buradaki durumun hafifletilmesi için özellikle çocuklar ve onların aileleri ile savunmasız grupların Avrupa’ya alınması yönünde dayanışma içinde olan ülkeleri destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Yunanistan'da sürekli kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria sığınmacı kampı, 9 Eylül'de farklı noktalardan başlayan yangınlar sonucu kullanılamaz hale gelmişti.

Yangından sonra çok daha kötü koşullarda yaşamak durumunda kalan sığınmacıların bir kısmının Avrupa'ya getirilmesine yönelik AB genelinde yürütülen kampanyalar, bazı ülkeleri harekete geçirmiş, Almanya gibi bazı AB üyesi ülkeler az sayıda da olsa sığınmacı alacaklarını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dikkat çeken sözler!
Gündem

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube'dan yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu bir i..
Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler
Dünya

Başlarına bir anda bu olay geldi! Savaşa katılmak için Libya’ya hareket ettiler

Sudan, Libya'daki gruplardan herhangi birine katılıp savaşmak için yola çıkan paralı askerlerin tutuklandığını açıkladı. Libya’daki gruplarl..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay