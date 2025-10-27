Yunanistan Avrupa’yı da dolandırdı!

Yunanistan’da Avrupa Birliği’nin tarım sübvansiyonlarını zimmetine geçiren suç ağının lideri olduğu belirtilen kişi tutuklandı.

Atina merkezli ANA haber ajansı, 38 yaşındaki şüphelinin savcılık sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiğini yazdı.

Soruşturmaya göre, AB Ortak Tarım Politikası fonlarına sahte başvurular yapıldı; gerçekte var olmayan araziler ve abartılmış hayvan sayıları üzerinden milyonlarca avro elde edildi.

TARIMLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER SÜBVANSİYON ALMIŞ

Savcılığa göre bazı başvuru sahiplerinin tarımla hiçbir bağlantısı yoktu.

Gerçekte var olmayan çiftlikler üzerinden alınan ödemeler, sistematik biçimde paylaştırıldı.

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10’u tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

SKANDAL HÜKÜMETİ VURDU!

Sübvansiyon skandalı, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in muhafazakâr hükümetini sarstı. Olayın ardından kabineden bir bakan istifa etti.

Ayrıca, AB tarım fonlarını yöneten OPEKEPE ajansı tamamen kapatıldı.

Miçotakis, fonların önemli bir kısmının kendi siyasi kalesi olan Girit adasındaki gruplara gittiği iddialarına rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi:

“Siyasi maliyeti ne olursa olsun, bu ağı sonuna kadar ortaya çıkaracağız.”

BRÜKSEL'İN GÖZÜ ATİNA'DA

Avrupa Komisyonu’nun, soruşturmanın sonucuna göre Yunanistan’a aktarılan tarım fonlarının bir kısmını geri talep edebilecek.

Brüksel kaynakları, AB fonlarının kötüye kullanımıyla ilgili skandalın, Yunanistan’ın fon denetim mekanizmalarının güvenilirliğini ciddi biçimde tartışmaya açtığını duyurdu.