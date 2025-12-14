Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası karla birlikte görsel şölen sundu

Ayder Yaylası beyaza büründü. Geçtiğimiz gece saatlerinde başlayarak bölgede etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla devam etti. Kar yağışıyla birlikte Ayder'de kartpostallık görüntüler oluşurken, yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler hem karın tadını çıkardı hemde manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Doğayla iç içe eşsiz atmosferiyle her mevsim ilgi gören Ayder, karla birlikte bir kez daha görsel şölen sundu.

Kar yağışı sonrası yeşil alanlar beyaz örtülü ile kaplanırken Doğu Karadeniz Dağcılık ve Kayak Spor Kulübü (DOKADAK) dağcı grubu, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na düşen ilk karın keyfini doğa yürüyüşü yaparak çıkardı. İlçedeki vatandaşlar ise kar yağışını tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.

‘GÜZEL BİR YÜRÜYÜŞ OLDU’

DOKADAK Spor Kulübü Başkanı Dursun Demiroğlu, “Şu anda Ayder bölgesinde, Ayder’den yukarıda bir alanda bulunmaktayım. Ayder’de ilk kar yağışını burada gördük. Daha önce yüksek kesimlere yağmıştı ama bugün Ayder’e kar yağdı. Bunu her hafta tekrarlıyoruz. Güzel bir yürüyüş oldu. Bir saatlik daha yürüyüşümüz kaldı, sonra Ayder’e ineceğiz. Her hafta bu yürüyüşü yapıyoruz” diye konuştu.