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Dünya Yunanistan ateş açtı, 2 göçmen yaralandı!
Dünya

Yunanistan ateş açtı, 2 göçmen yaralandı!

Yunanistan, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan mültecilere ateş açtı. Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 00:53:00 -
Yunanistan ateş açtı, 2 göçmen yaralandı!

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.

İddialara göre, yasadışı yollarla Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen mülteci grubu Meriç Nehri kıyısına gitti. Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından vuruldu.

Yaralı göçmenler, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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