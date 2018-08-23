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'Yunanistan aldığı karardan bir an önce dönmeli'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Yunanistan yargısının darbecilere iltica hakkı vermesinin, darbecilere gösterilen müsamahanın bu zihniyeti desteklemek olduğunu söyledi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:31
'Yunanistan aldığı karardan bir an önce dönmeli'

Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'de temaslarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yunanistan Danıştayı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere yönelik skandal kararını kınadığını belirtti.

"Bu kararı komşumuza yakıştıramıyoruz"

Kararın kamu vicdanına ve uluslararası hukuka uygun olmadığını vurgulayan Yılmaz, Yunanistan'ın aldığı karardan bir an önce dönmesi gerektiğini söyledi. 

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"İlgili makamların bu konuda gerekli adım atmalarını bekliyoruz. Uluslararası camianın da Avrupa Birliği başta olmak üzere bu konuda prensipli bir şekilde konuya yaklaşmasını bekliyoruz ve herkesin kınamasını bekliyoruz. Darbecilere gösterilen müsamaha, yeni darbeleri, darbeci zihniyetini desteklemek demektir. Bunu komşumuza yakıştıramıyoruz. İnşallah bu yanlıştan en kısa sürede dönerler ve demokratik değerleri sahiplenirler, uluslararası hukuku sahiplenirler. Milletimizin vicdanını yaralayıcı kararları bir an önce kaldırırlar. Bunu temenni ediyoruz."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:31
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