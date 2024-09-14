Yunanistan alarm verdi! Asker bulamıyorlar…

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olarak, silahlı kuvvetlerde kariyer yapmak isteyen ve üniversiteye giriş sınavlarına başvuran gençler için daha cazip hale getirmenin yollarını bulmak harekete geçti.



Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin yaptığı habere göre kara, hava ve deniz harp okullarına ve astsubay yüksek okullarına giriş için 460 kontenjan boş kaldığından bu yılki tablonun “iç karartıcı” olduğu belirti.

Eğitime katılanların sayısı önemli ölçüde azaldı

Haberde; söz konusu eğilimin birdenbire ortaya çıkmadığı, askeri eğitimle ilgili sorunların Yunanistan’ın önceki on yılda yaşanan mali kriz de dahil olmak üzere, çok yıllı bir bozulmanın sonucu olduğu aktarılarak, son dönemde eğitime katılanların sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.



Mezun olan subay sayısının azalmasıyla birlikte artan sorun, özellikle Yunan Deniz Harp Okulu’nda baş ağrısına neden olduğu ve muvazzaf subayların istifasıyla birleşerek muharip birliklerin kadrolarında ciddi sorunlara yol açtığı belirtildi. Bu doğrultuda Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis’in önümüzdeki günlerde askeri okullarda verilen derslerin kapsamını genişleten bir dizi tedbiri duyuracakları açıklandı.

Buna ek olarak Yunan Savunma Bakanlığı askeri okullardaki öğrencilerin maaşlarının polis okullarının standartlarına göre yeniden düzenleneceğini açıkladı. Yani yeni bir subayın ilk maaşının günümüz maaşına göre dörtte bir oranından üçte ikisine çıkarılması da söz konusu tedbirler dahilinde yer aldı. Bir diğer tedbir ise askeri okulların ortalama olarak değerlendirilen altyapı durumuyla ilgili. Yunan Savunma Bakanlığı, öğrencilerin yaşam kalitesinin büyük ölçüde iyileştirilmesi için askeri okulları modern standartları karşılayacak şekilde yenilenmesi planlandı.