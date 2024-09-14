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Dünya Yunanistan alarm verdi! Asker bulamıyorlar…
Dünya

Yunanistan alarm verdi! Asker bulamıyorlar…

Yeniakit Publisher
2024-09-14 21:35:00 -
Yunanistan alarm verdi! Asker bulamıyorlar…

Askeri öğrenci yetersizliği ile boğuşan Yunanistan’da Savunma ve Eğitim Bakanlığı, artan boş kontenjanlardan dolayı askeri okulları daha cazip hale getirmenin yollarını aramaya başladı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa olarak, silahlı kuvvetlerde kariyer yapmak isteyen ve üniversiteye giriş sınavlarına başvuran gençler için daha cazip hale getirmenin yollarını bulmak harekete geçti.


Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinin yaptığı habere göre kara, hava ve deniz harp okullarına ve astsubay yüksek okullarına giriş için 460 kontenjan boş kaldığından bu yılki tablonun “iç karartıcı” olduğu belirti.

Eğitime katılanların sayısı önemli ölçüde azaldı

Haberde; söz konusu eğilimin birdenbire ortaya çıkmadığı, askeri eğitimle ilgili sorunların Yunanistan’ın önceki on yılda yaşanan mali kriz de dahil olmak üzere, çok yıllı bir bozulmanın sonucu olduğu aktarılarak, son dönemde eğitime katılanların sayısının önemli ölçüde azaldığı ifade edildi.


Mezun olan subay sayısının azalmasıyla birlikte artan sorun, özellikle Yunan Deniz Harp Okulu’nda baş ağrısına neden olduğu ve muvazzaf subayların istifasıyla birleşerek muharip birliklerin kadrolarında ciddi sorunlara yol açtığı belirtildi. Bu doğrultuda Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis’in önümüzdeki günlerde askeri okullarda verilen derslerin kapsamını genişleten bir dizi tedbiri duyuracakları açıklandı.

Buna ek olarak Yunan Savunma Bakanlığı askeri okullardaki öğrencilerin maaşlarının polis okullarının standartlarına göre yeniden düzenleneceğini açıkladı. Yani yeni bir subayın ilk maaşının günümüz maaşına göre dörtte bir oranından üçte ikisine çıkarılması da söz konusu tedbirler dahilinde yer aldı. Bir diğer tedbir ise askeri okulların ortalama olarak değerlendirilen altyapı durumuyla ilgili. Yunan Savunma Bakanlığı, öğrencilerin yaşam kalitesinin büyük ölçüde iyileştirilmesi için askeri okulları modern standartları karşılayacak şekilde yenilenmesi planlandı.

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Yorumlar

Bozok

10 seneye kalmaz biz de bulamayız.

Emir Timur

Benim kafamdaki düşünce Yunanistan Balkanlar topu Bosna Üsküp Romanya Estonya Hırvatistan Arnavutluk Makedonya vs türk hakimiyetine Girmeli aşağıda Afrika tüm Türkistan Ortadoğu vs yeniden Büyük güçlü Türkiye vizyonunda bir olalım 10 Osmanlı gücünde neden olmasın imkansız değil ben asla kabul etmiyorum ben büyük düşünen adam Deniz han Timuçin soyu kadim adam ben geleceğim lan küresel çete benden korkun sizleri görüyoruz kadim üstün büyük lider Deniz han gelecek lannnn Hüseyin hakkı Karakurt unvan sana ait değil show yapma akrep burcu Trabzonlu senin beren gazi ye benziyor ben esmer halı asıl Karakurt benim dünya hakimiyeti benimle şekillenecek Allah benimle beraber göreceksiniz kim kadim kim bilge mevlüd kandiliniz mübarek olsun heeee siz inanmayın tüm Avrupa Türk'ün önünde diz çökecek papa dahil ki sahip kıran kim başbuğ göreceksin eyyyy dünya diz çök Türk'ün önünde diz çökkkkk
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