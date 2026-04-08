  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya Yunanistan ailelere seslendi: 'İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz'
Dünya

Yunanistan ailelere seslendi: 'İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yunanistan ailelere seslendi: 'İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz'

Yunanistan, dijital dünyaya yönelik radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Başbakan Miçotakis, 1 Ocak 2027 itibarıyla 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Yunanistan, dijital dünyaya yönelik radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Başbakan Miçotakis, 1 Ocak 2027 itibarıyla 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

“İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz” sözleriyle açıklanan düzenleme, özellikle çocukların ruh sağlığını ve dijital bağımlılığını koruma amacı taşıyor.

 

Çocukları Korumaya Yönelik Adım

Hükümet yetkilileri, son yıllarda artan ekran süresi, siber zorbalık ve psikolojik sorunların bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtiyor. Yeni düzenleme ile birlikte çocukların:

Sosyal medya platformlarına erişimi tamamen engellenecek
Dijital içerik tüketimi daha sıkı denetime tabi olacak
Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek

 

Avrupa’da Yeni Bir Dönem mi?

Yunanistan’ın bu hamlesi, Avrupa genelinde benzer tartışmaları da alevlendirdi. Uzmanlar, bu kararın diğer ülkeler için de emsal oluşturabileceğini ifade ediyor. Özellikle çocukların dijital güvenliği konusunda yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

 

Tartışmalar da Başladı

Karar kamuoyunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim uygulamayı çocukların korunması açısından gerekli bulurken, diğer kesim bunun bireysel özgürlükleri kısıtlayabileceğini savunuyor.

Yasağın nasıl uygulanacağı, denetim mekanizmalarının ne kadar etkili olacağı ve teknoloji şirketlerinin bu sürece nasıl dahil edileceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23