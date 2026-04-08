Yunanistan ailelere seslendi: 'İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz'

Yunanistan, dijital dünyaya yönelik radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Başbakan Miçotakis, 1 Ocak 2027 itibarıyla 15 yaş ve altındaki çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

“İleride bu kararımızı takdir edeceksiniz” sözleriyle açıklanan düzenleme, özellikle çocukların ruh sağlığını ve dijital bağımlılığını koruma amacı taşıyor.

Çocukları Korumaya Yönelik Adım

Hükümet yetkilileri, son yıllarda artan ekran süresi, siber zorbalık ve psikolojik sorunların bu kararın alınmasında etkili olduğunu belirtiyor. Yeni düzenleme ile birlikte çocukların:

Sosyal medya platformlarına erişimi tamamen engellenecek

Dijital içerik tüketimi daha sıkı denetime tabi olacak

Ailelerin kontrol mekanizmaları güçlendirilecek

Avrupa’da Yeni Bir Dönem mi?

Yunanistan’ın bu hamlesi, Avrupa genelinde benzer tartışmaları da alevlendirdi. Uzmanlar, bu kararın diğer ülkeler için de emsal oluşturabileceğini ifade ediyor. Özellikle çocukların dijital güvenliği konusunda yeni yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Tartışmalar da Başladı

Karar kamuoyunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim uygulamayı çocukların korunması açısından gerekli bulurken, diğer kesim bunun bireysel özgürlükleri kısıtlayabileceğini savunuyor.

Yasağın nasıl uygulanacağı, denetim mekanizmalarının ne kadar etkili olacağı ve teknoloji şirketlerinin bu sürece nasıl dahil edileceği ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.