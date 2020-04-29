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Dünya

Yunanistan açıklarında NATO helikopteri düştü! Türk fırkateyni bölgeye hareket etti

İyon Denizi'nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi.

2020-04-29 23:13:00 - 2020-04-29 23:23:58
Yunanistan açıklarında NATO helikopteri düştü! Türk fırkateyni bölgeye hareket etti

İyon Denizi’nde, NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopter düştü.

Yunan devlet televizyonu ERT, Kefalonya Adası’nın batısında düştüğünü belirttiği helikopterin mürettebatını arama kurtarma çalışmaları için bölgeye bir Türk ve bir İtalyan fırkateyninin hareket ettiğini duyurdu.

Yunan basınındaki haberlerde, 3 ya da 6 kişilik mürettebatı bulunduğu tahmin edilen helikopterin Kanada’ya ait Fredericton isimli fırkateynden havalandıktan sonra Kefalonya Adası açıklarında radarlardan kaybolduğu bildirildi.

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