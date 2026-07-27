BİM aktüel kataloğunda dev indirim başladı! Salı günü marketlerde izdiham yaşanacak!
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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve 28 Temmuz Salı günü raflarda yerini alacak olan ilk ürün listesi netleşti.
Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği haftanın ilk indirim listesinde yüzleri güldürecek fırsatlar yer alıyor.
Temizlik Ve Kişisel Bakımda Cazip Fırsatlar
BİM’in 28 Temmuz Salı günü satışa sunacağı aktüel katalogda özellikle temizlik, hijyen ve kişisel bakım kategorisindeki ürünler ön plana çıkıyor. Deterjan çeşitlerinden hijyenik malzemelere, kişisel bakım ürünlerinden ev bakım gereçlerine kadar pek çok kalem ürün indirimli etiketlerle tüketiciyle buluşacak.
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28 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Blume Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
- Blume Kağıt Havlu 16'lı 159 TL
- ABC Sık Yıkananlar Toz Deterjan 12 kg 399 TL
- Molfix Bebek Bezi Mega Fırsat Paketi 529 TL
- Uni Baby Soft Care Islak Mendil Hindistan Cevizi Yağlı 3x90'lı 99 TL
- Molped Hijyenik Ped Pure&Soft Gece 135 TL
- Molped Günlük Ped İncecik 119 TL
- Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 74 TL
- Queen Desenli Peçete 20'li 19,50 TL
- Papia Platinum Çek-Al Mendil 4 Katlı 125'li 34,50 TL
- Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Limon 5 Kg 239 TL
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı Gülün Büyüsü 5 L 169 TL
- Mr.Oxy Fast Hızlı Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ml 149 TL
- Vernel Max Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 960 ml 65 TL
- Güldal Çamaşır Suyu 4 L 89 TL
- Bref Power Aktiv Wc Blok 4x50 g 129 TL
- Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL
- Glade Ev & Tekstil Parfümü Temiz Çarşaf 460 ml 129 TL
- Protex Kraft Pişirme Kağıdı 16'lı 39,50 TL
- Dalan Şampuan 450 ml 65 TL
- Dushy Duş Jeli 1000 ml 85 TL
- Powerdent Shine Diş Fırçası 3'lü 85 TL
- Repute/Chronic Parfüm Men 45 ml 99 TL
- Okey Prezervatif Ekstra Zevk 15'li 135 TL
- Laxe Saç Proteini 100 g 99 TL
- Urban Care Saç Köpüğü 200 ml 159 TL
- Urban Care Saç Spreyi Deniz Tuzu 200 ml 149 TL
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28 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Simbat Antep Fıstığı 250 g 290 TL
- Simbat Çiğ Badem 250 g 159 TL
- Simbat İri Kırık Ceviz İçi 250 g 139 TL
- Simbat Kavrulmuş Kaju 250 g 159 TL
- Simbat Zarlı Kaju 250 g 195 TL
- Le'Monatta Karpuz Aromalı Limonata 1 L 27,50 TL
- Teatone Şeftali Aromalı Soğuk Çay 1 L 25 TL
- Le'Cola Gazlı İçecek Kola 1 L 32,50 TL
- Sarıyer Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 59,50 TL
- Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 L 45 TL
- Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 L 52 TL
- Jucy Multivitaminli Karışık Meyveli İçecek 200 ml 9,50 TL
- Dimes Karadut & Misket Limonu Aromalı İçecek 250 ml 25 TL
- Sırma Mango Şeftali Aromalı Maden Suyu 1 L 26 TL
- Karlıtepe Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek 6x200 ml 59,50 TL
- Kızılay Maden Suyu 12x200 ml 89 TL
- Patiswiss Kakaolu Fındık Kreması 700 g 229 TL
- Bifa Vanilya Aromalı Gofret 900 g 109 TL
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28 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369 TL
- Pınar %0,5 Yağlı Süt 1 L 39,50 TL
- Milk Academy Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 379 TL
- Peysan Tam Yağlı Mihaliç Peyniri 250 g 159 TL
- Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 89 TL
- Kajun Time Stripwich Tavuk Parçaları 650 g 189 TL
- Keskinoğlu Piliç Döner 1000 g 245 TL
- Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 189 TL
- Altın Dana Barbekü Dana Sucuk 300 g 235 TL
- Bonfilet Dana-Kuzu Kıyma 500 g 319 TL
- Namet Dana Döner 4x250 g 699 TL
- Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 59 TL
- Yörsan Labne 3x180 g 149 TL
- Aknaz Krem Peynir 2x150 g 67,50 TL
- Aknaz Peynir Çeşitleri (Çubuk/Tel/Misket) 200 g 99 TL
- Aynes %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 139 TL
- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 189 TL
- Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L 59,50 TL
- İçim Aronya & Karadutlu Kefir 1 L 95 TL