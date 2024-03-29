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Dünya Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!
Dünya

Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 11:01:00 -
Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!

Yunanistan'ın güney kesiminde 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın batı kıyısında yer alan Filiatra açıklarında yerel saatle 09.12'de bir deprem meydana geldi. 5.7 büyüklüğündeki deprem, Yunanistan ana karasının doğu kıyısında yer alan Atina'da da hissedildi.  

Depremin merkez üssü, Filiatra kasabasına 36 kilometre mesafede.

Depremin meydana geldiği fay hattı, Hint Okyanusu'ndan başlayıp Kızıldeniz'e ilerleyen, Filistin, Lübnan ve Suriye gibi ülkelerden geçip Kahramanmaraş'a kadar uzanan, devamında ise Akdeniz'e geri dönüp Kıbrıs ve Girit'in güneyinden geçerek Yunanistan'ın batısında son buluyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) sarsıntının büyüklüğünü 5.8 olarak verdi.

Kathimerini gazetesi, İyon Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu yazdı.

Kathimerini ayrıca, iki depremin de başkent Atina'da hissedildiğini aktardı.
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