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Dünya Yunanistan ABD'den almıştı! Türkiye'ye karşı kullanacaklar
Dünya

Yunanistan ABD'den almıştı! Türkiye'ye karşı kullanacaklar

Yunanistan'ın Türkiye üzerine sinsi planları devam ediyor. Atina yönetiminin son olarak ABD'den aldığı 44 zırhlı aracı Ege ve Meriç hattında kullanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 08:32:00 -
Yunanistan ABD'den almıştı! Türkiye'ye karşı kullanacaklar

Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı bildirildi.

"Newpost" haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği toplam 1200 adet M-1117 "Guardian" tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.

Haberde, araçların Meriç nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu. ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetlerinde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.

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